İran’da koronavirüs ölümleri artışa geçti

Ülkede son 24 saatte 16 bin 967 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 2 bin 315’i hastanelerde tedavi altına alındı.

Vaka sayısı 6 milyon 942 bin 452’ye çıktı, 242 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 135 bin 40’a yükseldi.

COVID-19 kaynaklı can kaybının dün 191 olarak açıklandığı İran’da, ölüm sayısının bir günde yaklaşık yüzde 25 artarak 242’ye yükselmesi dikkati çekti.

İran’da aşılama süreci

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede bugüne kadar 62 milyon 151 bin 678 kişiye aşının ilk dozu, 55 milyon 100 bin 697 kişiye ikinci dozu, 22 milyon 214 bin 679 kişiye de üçüncü dozu yapıldı.

İran’da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 139 milyon 467 bin 54 doz aşı uygulandı.

Milli Eğitim Bakanlığı, ülke genelinde 12-18 yaş grubundaki öğrencilerin yüzde 86’sına ilk doz, yüzde 76’sına da ikinci doz aşılarının yapıldığını açıkladı.

İran’da 12-18 yaş grubunda 6 milyon 503 bin 258 öğrenci bulunuyor.

Sağlık Bakanı Behram Aynullahi, 27 Ocak’ta yaptığı açıklamada, salgında 6. dalgaya girildiğini bildirmişti.

Ülkede dün COVID-19 nedeniyle 191 kişinin hayatını kaybettiği, 12 bin 58 yeni vaka tespit edildiği açıklanmıştı.