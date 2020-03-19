Dünya

İran’da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1284’e yükseldi

19 Mart 2020

İran’da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 149 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1284’e yükseldi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 149 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 1284’e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1046 artarak 18 bin 407’ye ulaştığı bilgisini verdi.

Cihanpur, 5 bin 979 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Çin ve İtalya’nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran’da, virüs ilk kez 19 Şubat’ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Koronavirüs hastalarının yüzde 86’sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor

Koronavirüs hastalarının yüzde 86’sı tespit edilmeden toplumda dolaşıyor

17 Mart 2020
Photo of Pompeo: Rusya, Suriye’de düzinelerce Türk askerini öldürdü

Pompeo: Rusya, Suriye’de düzinelerce Türk askerini öldürdü

17 Mart 2020
Photo of Corona virüste son durum: İtalya’da ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503’e yükseldi

Corona virüste son durum: İtalya’da ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503’e yükseldi

17 Mart 2020
Photo of İngiltere: Ümidimiz 20 bin ölümle atlatmak

İngiltere: Ümidimiz 20 bin ölümle atlatmak

17 Mart 2020
Photo of Brüksel Havayolları koronavirüs sebebiyle uçuşlarını durduracak

Brüksel Havayolları koronavirüs sebebiyle uçuşlarını durduracak

17 Mart 2020
Photo of Çin’in Wuhan kentinde sadece bir yeni corona virüs vakası tespit edildi

Çin’in Wuhan kentinde sadece bir yeni corona virüs vakası tespit edildi

17 Mart 2020
Photo of İtalya’da yaşamını yitirenlerin yaş ve cinsiyet dağılımları açıklandı

İtalya’da yaşamını yitirenlerin yaş ve cinsiyet dağılımları açıklandı

17 Mart 2020
Photo of Film senaryosu gerçek oldu

Film senaryosu gerçek oldu

17 Mart 2020
Photo of Ünlülerin gözünden coronavirüs

Ünlülerin gözünden coronavirüs

17 Mart 2020
Photo of Korona virüsü için geliştirilmeye başlanan aşı ilk defa denendi

Korona virüsü için geliştirilmeye başlanan aşı ilk defa denendi

16 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]bris.com
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı