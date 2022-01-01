Dünya
İran’da doğal gaz sahasında sızıntı
Dünyanın en büyük doğal gaz sahası olarak bilinen İran’ın Güney Pars’taki 16. sahada meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle üretim durdu.
İran devlet medyasında yer alan açıklamaya göre, dün Güney Pars’taki 16. doğal gaz sahasındaki boru hattında gaz sızıntısı oluştu.
Sızıntı kaynaklı olarak yangın meydana geldi.
Üretim de aktarım da durdu
Sızıntı ve yangın nedeniyle 16. platformdaki üretim ve buradan aktarım da durdu.
Bu nedenle ülke genelindeki doğal gaz üretimi 15 milyon metreküp düştü.