İran’da can kaybı 125 bini geçti

İran Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 7 bin 81 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan bin 78’i hastanelerde tedavi altına alındı.

Toplam vaka sayısının 5 milyon 851 bin 670’e yükseldiği ülkede, 124 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle COVID-19 kaynaklı can kaybı 125 bin 52’ye çıktı.

Ülke genelindeki hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde ise 4 bin 346 COVID-19 hastası tedavi görüyor.

28 milyon 872 bin 959 kişiye çift doz aşı uygulandı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip İran’da, 50 milyon 604 bin 321 kişiye COVID-19 aşısının ilk dozu, 28 milyon 872 bin 959 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Böylece İran’da aşılama sürecinin başlamasından bu yana toplam 79 milyon 533 bin 819 doz aşı uygulandı.