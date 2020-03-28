Dünya

İran’da 80 mahkum koronavirüs korkusuyla firar etti

28 Mart 2020

 İran’ın batısındaki Kürdistan eyaletine bağlı Sakız ilçesindeki ceza evinde 80 tutuklu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) korkusuyla isyan çıkararak kaçtı.

Fara Haber Ajansı’na göre, Sakız ceza evindeki tutuklular, Kovid-19 bulaşma riski nedeniyle isyan çıkardı, ardından 80 tutuklu firar etti.

Kaçanlardan bazılarının şehir içinde izlerini kaybettirdiği, bazılarının ise yoldan geçen araçları durdurduğu ve gasp ettikleri otomobillerle kaçtıkları aktarıldı.

Söz konusu nedenle daha önce de ceza evi firarlarının yaşandığı İran’da şu ana kadar 85 bin mahkumkoronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine gönderilirken, ülke lideri Ali Hamaney de dün 10 bin kişiye af kararı çıkarmıştı.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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