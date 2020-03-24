Dünya

İran’da 6 yaşındaki çocuk koronavirüsten hayatını kaybetti

24 Mart 2020

İran’da 6 yaşında bir çocuğun yeni tip koronavirüs COVID-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

İran’da Kuzey Horasan Sağlık Bilimleri Üniversitesinden yapılan açıklamada, Kuzey Korasan eyaletinde şu ana kadar 189 kişide Covid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu hastalardan 19’unun yaşamını yitirdiği aktarılırken 6 yaşındaki bir çocuğun da Covid-19 kurbanlarından olduğu ifade edildi.

Covid-19 tedavisi gören 99 kişinin ise iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.

VİRÜSÜN EN KÜÇÜK KURBANI 3 YAŞINDA

Çin’in Vuhan kentinde aralık ayında ortaya çıkmasının ardından kısa sürede dünyada küresel salgına yol açan Covid-19‘un risk grubunu yaşlıların oluşturduğu söylense de doktorlar, hastalığın çocuklara da bulaşabildiğini ve bağışıklık sistemi zayıf çocuk ve gençlerde ölümcül sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

İran Sağlık Bakanlığı, 14 Mart’ta yaptığı açıklamada, ülkede yeni tip Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 67, hastalığa yakalananların yaş ortalamasının da 54 olduğunu, virüse yenik düşen en küçük kurbanın ise aynı zamanda lösemi hastası 3 yaşında bir çocuk olduğunu açıklamıştı.

İRAN’DA 8 BİN 376 KİŞİ İYİLEŞEREK TABURCU EDİLDİ

Hastalığın ortaya çıktığı Çin ve İtalya’nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran’da, virüs ilk kez 19 Şubat’ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Ülkede virüse yakalananların sayısı 23 bini aşarken can kaybı 1812’ye yükseldi. Covid-19 teşhisi konulanlardan 8 bin 376’sı ise iyileşerek taburcu edildi.




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