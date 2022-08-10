Dünya
İran Rusya ile birlikte uydu üretimine başlayacak
İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, Rusya ile ortak uydu üretimine başlayacaklarını söyledi.
İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, başkent Tahran’da basın toplantısı düzenleyen İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur, dün Rusya tarafından Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatılan “Hayyam” uydusuyla ilgili bilgi verdi.
Zarepur, uydunun 500 kilometre mesafedeki yörüngeye yerleştiğini ve şu ana kadar uydudan 4 kez sinyal aldıklarını söyledi.