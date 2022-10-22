İran: Nükleer anlaşma konusunda ABD ile mesaj alışverişi sürüyor

İran resmi ajansı IRNA’nın haberine göre, Abdullahiyan, Ermenistan ziyareti sırasında gazetecilerin nükleer müzakerelerin gündemde olmadığına dair Washington yönetiminden gelen açıklamalara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD’nin açıklamalarında ve eylemlerinde “çelişkili davranışlar sergilediğini” söyleyen Abdullahiyan, “3 gün önce ABD’den bir mesaj aldık ve karşılığında İran’a yönelik Ajans’taki (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı) suçlamaların çözülmesi gerektiğini söyledik. ABD nükleer anlaşma için acele ediyor. Amerikalıların davranışları ve konuşmaları çelişkili. ABD ile aramızdaki mesaj alışverişi devam ediyor” dedi.

Washington yönetiminin özellikle İran’daki protestoları kullanmak suretiyle “psikolojik ve siyasi baskı uygulayarak müzakerelerde puan kazanmaya çalıştığını” ifade eden Abdullahiyan, “Amerikan tarafına herhangi bir taviz vererek müzakere etmeyeceğiz” diye konuştu.

ABD’nin İran Özel Temsilcisi Robert Malley, 17 Ekim’de CNN televizyonuna yaptığı açıklamada, İran ile 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına dair görüşmelerin Tahran’ın talepleri nedeniyle çıkmaza girdiğini ve konunun şu anda “gündemde bile olmadığını” söylemişti.