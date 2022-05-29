Dünya
Irak’ta gaz kaçağı nedeniyle patlama: 3 ölü
Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir restoranda gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi. Çöken binanın enkazında 3 kişinin cesedine ulaşıldı.
Bağdat’ta bir restoranda yaşanan patlama sonrası bina çöktü. Olay yerine arama kurtarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri çıkan yangını saatler sonra kontrol altına alabildi. Kurtarma ekipleri da enkaz altından 3 kişinin cesedini çıkardı.
Bir kişi de yaralı olarak kurtarıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Patlamaya gaz sisteminde meydana gelen bir arızanın neden olduğu açıklandı.