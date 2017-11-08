iPhone X Alacaklara Kötü Haber

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6099 liraya satılan iPhone X ile yapılan test böyle sonuçlandı.

Apple’ın iPhone’un 10. yıldönümü sebebiyle çıkarttığı model olan iPhone X, Türkiye’de 6099 liraya satılıyor. Telefonun arka yüzeyinin iPhone 8 ve iPhone 8 Plus gibi camdan olduğu belirtilirken, bunun telefonun dayanıklılığını azalttığı söyleniyor.

Cnet tarafından yapılan dayanıklılık testi, telefonun ilk düşüşte kırıldığını ortaya koydu, yapılan habere göre aynı zamanda bu modelin tamiri eski modellere göre daha pahalı.

Testte iPhone X’in arkasının da cam olması sebebiyle daha çok çizilebilir yüzeyi olduğu belirtilirken, bu sebeple telefonu kullanmanın büyük dikkat gerektirdiği aktarılıyor.

Cnet testinde 90 santimetreden bir kere düşürülen iki iPhone X de kırılıyor. Teste sokulan telefonların ilk düşüşten sonraki görüntüleri: