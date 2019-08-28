İntikam pornosu davasında 3.2 milyon dolar tazminat

ABD’de Kuzey Karolina eyaletinin ‘ilk intikam pornosu davasında’ jüri, aldatılan kadına 3.2 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

Kuzey Karolina eyaletinde görülen davada Elizabeth Ann Clark, eski eşi ordu mensubu Adam Clark ve sevgilisi Kimberly Rae Barrett’a karşı açtığı davayı kazandı. ‘İlk intikam pornosu davası’ sayılan davada jüri, Elizabeth Ann Clark’a 3.2 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

The Fayetteville Observer gazetesinin aktardığına göre Fort Bragg askeri üssünde görev yapan Binnaşı Adam Clark, ordunun tıp biriminde görev yapan Yarbay Doktor Kimberly Rae Barrett ile ilişki yaşamaya başladı.

Clark ve Barrett, kısmen çıplak oldukları fotoğrafları Facebook ve flört sitesi Kik üzerinden paylaştı.

Dava dokümanlarına göre Elizabeth Ann Clark, eski eşinin kendisine ait müstehcen fotoğrafları flört sitelerine yüklediğini belirtti. Dahası seri ilan sitesi Craiglist’e de ilan veren adam, eşinin yeme bozukluğu sorunu ya da uçuğu olduğu gibi yalanlar söyledi ve onu çocuklarına ilgi göstermemekle suçladı.

Bunun üzerine kadın, ‘yayın yoluyla hakaret’ ve ‘eşiyle arasını bozma’ suçlamalarıyla dava açtı.

Görülen davada jüri, Adam Clark’ı 2 milyon dolar tazminata mahkûm etti. 10 bin dolar da ayrıca ‘intikam pornosu’ nedeniyle ödemesine karar verdi. Barrett’e ise 1.2 milyon dolarlık para cezası verildi.

Kararın ardından açıklama yapan Elizabeth Ann Clark, “Kazanacağıma inanıyordum çünkü doğruyu anlatıyordum. Hikâyemi ve her gün başımdan neler geçtiğini biliyorum. Biliyorum ki bunun da üstesinden gelerek yaşamaya devam edeceğim” dedi.

Gazeteye göre dava, eyalette görülen ‘ilk intikam pornosu davası’ olarak kayda geçti.

Öte yandan Adam Clark ayrıca internet yoluyla taciz suçlamasıyla da karşı karşıya bulunuyor. Sevgilisi Kimberly Rae Barrett hakkında da zina suçlamasıyla askeri soruşturma başlatıldı. Barrett ayrıca konumunu kullanarak Elizabeth Clark ve çocuklarının tıbbi kayıtlarına erişmekle de suçlanıyor.