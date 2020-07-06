Bilim ve TeknolojiDünya

İnsanlığa hizmet için bağış

6 Temmuz 2020
Plazma, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Shincheonji İsa Kilisesi, kan bağışlaması,

Güney Kore’de Shincheonji İsa Kilisesi üyesi, Kovid-19’u atlatan 4 bin kişi plazma bağışlıyor.
Shincheonji İsa Kilisesi, üyelerinin bağışlayacağı Kovid-19 tedavisinde kullanılan plazmanın 83 Milyar dolar değerinde olduğunu bildirdi. Plazmalar, Amerika Birleşik Devletlerinde Kovid-19 için yeni, tedavi geliştirmek üzere kullanılacak.

Güney Kore’li biyo-eczacılık firması olan Green Cross Pharman yetkilileri “İyileşmiş olan 200 hastanın kan bağışlaması ile Kovid-19 için ilaç geliştirmek zor. Shincheonji Kilisesi üyelerinin bu büyük bağışı araştırma için olan kan eksikliği problemini çözecek” açıklamasında bulundu.

Kiliseden yetkili olan bir kişi “Sağlık otoriteleri ile görüşüyoruz ve bağış konusunda bir plan yapmaya çalışıyoruz. İyileşmiş üyelerden bazıları devlet ve sağlık çalışanlarına minnettar olarak bireysel olarak önceden bağış yaptı. Topluma katkıda bulunmak istediklerini belirttiler “dedi.

Herkes plazmanın peşinde

Güney Kore’deki bazı yerel yönetimler son zamanlarda Shincheonji İsa Kilisesi, yetkililer ile kilisenin ve üyelerinin bilgilerini paylaşmadığını iddiasıyla dava açtı.

Shincheonji: Bilgi saklamadık

Sağlık Bakanı Yardımcısı Kim Kang-lip “Shincheonji’nin eksik ya da değiştirilmiş belge sağladığına dair bir kanıt yok. Sadece küçük farklılıklar vardı. ” dedi. Shincheonji ise talep edildikten altı gün sonra Güney Koreli üyelerin bilgilerini paylaştıklarını duyurdu.

Shincheonji Medya Koordinatörü kilisenin, devlet kurumları ile bu alanda tam bir işbirliğine hazır olduklarını da kaydetti. Güney Kore’de Kovid-19 sebebiyle 12,535 onaylanan vaka ve 281 ölüm bildirdi.


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