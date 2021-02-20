İnsanlarla yunusların birbirlerine benzediği ortaya çıktı

Yeni bir araştırmada yunusların tamamen farklı çevrelerde evrimleşmelerine rağmen insanlar ve primatlarınkine benzer kişilik özellikleri bulunduğu saptandı.

Dünyanın farklı yerlerinde esaret altında bulunan 134 şişe burunlu yunusun incelendiği araştırma, bilim insanlarının insanlardaki belirli kişilik özelliklerinin bulundukları çevreden bağımsız şekilde evrimleştiğini anlamasına katkıda bulundu.

Çalışmada insanların ve yunusların ortak kişilik özellikleri arasında özellikle merak ve sosyalliğin bulunduğu saptandı.

Bu durum, yunusların primatlardan ve yaklaşık 95 milyon yıl önce yaşamış olan son ortak atalarından tamamen farklı bir çevrede evrimleşmiş olmasına karşın böyle.

Araştırmanın baş yazarı Blake Morton, şunları kaydetti:

Pek çok primat gibi yunusların da beyinleri, vücutlarının temel bedensel işlevleri yerine getirmesi için gerekenden daha büyük. Bu ilave beyin maddesi temelde zeka kabiliyetlerini besliyor ve zeki türler çoğunlukla epey meraklı oluyor.

Hull Üniversitesi’nde psikoloji öğretim üyeliği yapan Dr. Morton, PA haber ajansına verdiği demeçte ekibin yunusları seçme nedeninin, yunusların primatlar gibi sosyal gruplar halinde yaşamakla birlikte geri kalan birçok yönde ciddi farklılıklara sahip zeki hayvanlar olmasından ileri geldiğini söyledi.

İnsan kişiliğinin en yaygın olarak kabul edilen modelinin 5 özellik etrafında tanımlandığını belirtti: açıklık, vicdanlılık, dışadönüklük, uyumluluk ve duygusal dengesizlik. Bunlar, çevreden bağımsız olmak üzere her yerdeki insanlarda rastlanan özellikler.

Dr. Morton şunları söyledi:

“Bilim insanları davranışlarımızın neden bu 5 özelliğe bağlandığını hala tam olarak anlayamıyor, dolayısıyla bunu sağlamanın bir yolu kendimizi başka hayvanlarla karşılaştırmak, hangi özellikleri paylaştığımızı ve bunun nedenlerini araştırmak. Çoğu çalışma primatlar üzerinde yapılmıştı, biz de farklı bir şey yapıp yunuslara bakmak istedik.”

Şunları ekledi:

Zeka ve topluluk halinde yaşama gibi etkenler kişiliği etkiliyorsa yunusların da primatlara benzer kişilik özellikleri olması gerektiğini düşündük. Yunusların farklı açılardan da bize benzediğini bir süredir biliyorduk. Yunusların belirgin şekilde zeki ve sosyal olduğunu görmek için birkaçını televizyonda izlemeniz yeterli. Bu özelliklerin bizim davranışlarımızda da kendilerini gösterdiğini görüyoruz. Ne var ki, bunun da ötesinde kişilikleri de bazı açılardan bizimkilere benzerlik gösteriyor. İnsanların bunu yanlış yorumlayıp insanların ve yunusların aynı kişilik özelliklerine sahip olduğunu düşünmelerini istemem, durum bu değil. Sadece bir kısmı benzer.

Yazarlar çalışmaları için 8 ülkede tesislerde esaret atında bulunan 56 erkek ve 78 dişi yunustan veri toplayıp her bir yunusun kişiliğini ekiplere verilen anketler vasıtasıyla değerlendirdi.