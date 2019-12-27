İnsan haklarını ihlal eden zorunlu dönüşüm uluslararası bir sorun oluyor

19 Kasım’da, İtalya’dan Yeni Dinler Araştırma Merkezi (CESNUR) ve Belçika’dan Sınırsız İnsan Hakları (HRWF), “Yeni Dini Hareketlere Karşı Hoşgörüsüzlük ve Ayrımcılık: Uluslararası Bir Sorun” başlıklı bir seminere Belçika ev sahipliği yaptı.

Güney Kore’nin Seul şehrinde düzenlenen bu seminer, özellikle Kore’de meydana gelen zorunlu dönüşüm gibi insan hakları karşıtı durumlar bağlamında, çoğunluk grupları tarafından hedeflenen dini azınlıkların haklarının korunmasına adanmıştır.

Aynı zamanda “Yeniden Programlama” olarak da bilinen zorunlu dönüşüm, inançlarını terk etmeye zorlamak için “kültü” olarak adlandırılan dini grup üyelerini kaçırıp alıkoyarak insan hakları ihlallerine neden olan sosyal bir konudur.

Yasal uzmanlar, gazeteciler ve sivil toplum temsilcileri dahil olmak üzere 80’den fazla katılımcı, zorunlu dönüşümün mevcut durumunu gözden geçirdi ve uluslararası toplumun normuna giren inanç özgürlüğünü ve insan haklarını savunmak için çözüm yollarını tartıştı.

CESNUR Genel Müdürü ve aynı zamanda bir İtalyan sosyolog olan Massimo Introvigne, zorla dönüşümün ana akım aracılığıyla “Koreli programcıların çoğu Presbiteryen ana hat kiliselerinden uzman papazlar” olduğunu söyleyerek vurguladı.

“Mağdurları zorla dönüşümden anımsatan protestolar, 2019 yılında din özgürlüğü ihlali de dahil olmak üzere 2019 ABD Dışişleri Bakanlığı Din Özgürlüğü Raporunda belirtildi. Ancak, ölümlerinden sonra bile yeni zorla dönüşüm vakaları vardı.”diye eleştiride bulundu.

Böyle bir olguyu çözmek için çok boyutlu bir strateji ile ilgili olarak, HRWF Kurucusu ve Müdürü Willy Fautré, birkaç öneride bulundu; Presbiteryen Kilisesi’nin bu tür bir uygulamayı hoşgören, onaylayan ve belki de teşvik eden liderlik sorumluluğunu işaret ederek; BM’de ve din veya inanç özgürlüğünü savunan organlarda savunuculuk geliştirmek; İnsanları kaçırma ve hapsetme eyleminde bulunmaya teşvik edenlerin kovuşturulması gerekmektedir.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae’ye CAP-LC ve HRWF’nin de dahil olduğu 15 uluslararası STK tarafından imzalanan açık bir mektupta 24 Temmuz’da yaptığı açıklamada, “Güney Kore’nin, yeniden programlamanın hala hoşgörülü olduğu son demokratik ülke olabilir. Ve Başbakandan zorla dönüştürme programlarının derinlemesine suçlamalarını araştırmasını, bu iğrenç uygulamayı durdurmasını ve sorumluları tamamen sorumlu tutmasını ”istedi.

Bu arada Güney Kore, 17 Ekim’de Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nde 5. yarıya hizmet etmek üzere seçildi. Güney Kore’nin BM’ye olan misyonu “dünyadaki insan hakları krizlerine cevap vermek için uluslararası çabalara katılmayı” planladığını belirtti. Katılımcılar ,Kore hükümetini, halkının insan haklarını tehdit eden zorla dönüşüm konusuna yanıt vermeye çağırdı.

Nitekim, Güney Kore’de yapılan zorlayıcı dönüşümden muzdarip temsili mezheplerden biri, yeni yükselen mezhep olan İsa’nın Shincheonji Kilisesi’dir ve bu yeni mezhebin temsili olarak geleneksel din tarafından bastırıldığı bir durumdur. Bu tartışmalı zulme rağmen, 10 Kasım’da Shincheonji’de ABD, Avrupa, Asya, Afrika ve Okyanusya dahil 112 ülkeden 103.764 mezunun oluşturulmasını kutlamak için mezuniyet töreni gerçekleştirdi. Bu, zorunlu dönüşümünün bir mezhebin büyümesini etkilemediğini gösterir. Daha ziyade mezhepler arasındaki çatışmalara neden olmuştur.