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İnsan beynine çip takma denemeleri başladı
Beyne takılan çiple felçli hastalar sadece düşünerek pek çok şey yapabilecek. İnsan üzerindeki denemeler, Avustralya’nın ardından ABD’de başladı. Ancak geliştirilen çipli teknolojiye olumlu bakanların yanında şüpheyle yaklaşanlar da var.
İnsan beynine çip takılıyor….
Bu sayede kişi bilgisayardan e-posta gönderebiliyor, alışveriş yapabiliyor. Hatta düşüncelerini yazıya dökebiliyor.
Çipin üreticisi, Avustralya merkezli Synchron şirketi.
Daha önce Avustralya’daki bir ALS hastası, beynine yerleştirilen çip sayesinde sadece düşünerek tweet attı.