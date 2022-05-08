İnsan beynine çip takma denemeleri başladı

İnsan beynine çip takılıyor….

Bu sayede kişi bilgisayardan e-posta gönderebiliyor, alışveriş yapabiliyor. Hatta düşüncelerini yazıya dökebiliyor.

Çipin üreticisi, Avustralya merkezli Synchron şirketi.

Daha önce Avustralya’daki bir ALS hastası, beynine yerleştirilen çip sayesinde sadece düşünerek tweet attı.