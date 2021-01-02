İnsan atığıyla çalışan tren, tramvayların yerini alabilir

İnsan atığıyla çalışan yeni hafif trenler, hükümetin Beeching demiryolu kesintilerini tersine çevirecek planları uyarınca yeniden açılan iltisak hatlarında yakın zamanda çalışabilir.

BioUltra’nın geliştiricileri, tramvay ve şehir trenlerini, biyometanla çalışacak daha çevre dostu tasarımlarıyla değiştirmek istiyor. Geliştiriciler, daha küçük kasabaları birbirine bağlamak için yeniden açılan ağın daha az kullanılan şubelerini hedefliyor.

Biyometan, bakterilerin parçalayarak gaz ürettikleri tarım mahsulü artıkları, kanalizasyon çamuru, hayvan gübresi ve gıda atıkları dahil çeşitli atık ürünlerden elde ediliyor.

Savunucuları, yanan biyometanın, bileşenlerinin doğal şekilde parçalanmasıyla zaten ortaya çıkacak karbonu atmosfere saldığını; öte yandan, doğalgaz ya da fosil yakıtlarınsa önceden yeryüzünde bulunan sisteme karbon eklediğini belirtiyor.

Treni geliştiren Ultra Hafif Ray Ortakları (Ultra Light Rail Partners) şirketi, hükümetin Sürdürülebilir İnovasyon Fonu’ndan 60 bin sterlin (yaklaşık 600 bin TL) hibe aldı.

Şirket şu anda Kovid-19’a karşı güvenli ortam sağlayan, 120 yolcu taşıyabilen bir vagon geliştirmeyi planlıyor. Black Country Ticaret Odası’nın açıklamasına göre, vagonda morötesi ışıklar ve yoğun şekilde filtrelenmiş hava akışı da bulunacak.

Temmuzda bir test tesisinde prototip bir biyometan aracın tanıtımı yapılmıştı.

Ultra Hafif Ray Ortakları başkanı Beverley Nielsen, açıklamasında şunları söyledi: