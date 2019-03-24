Kıbrıs

İnşaat Mühendisleri Odası ve Yerbilim Mühendisleri Odası işbirliği protokolü imzaladı

24 Mart 2019

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) ve Yerbilim Mühendisleri Odası (YMO), zemin etütleri konusunda işbirliği protokolü imzaladı.

İMO ve YMO’dan yapılan ortak açıklamaya göre, imzalanan protokolde, her iki disiplinin meslek sınırları içerisinde hareket etmeleri öngörülüyor. Bu madde ile uzun yıllardan beri yaşanan karmaşanın çözüme ulaştırıldığı kaydedildi.

Ülke çapında yapılacak zemin etüt işlerinde, aranacak asgari kriterlerin belirlendiği, mühendisler tarafından hazırlanacak teknik raporlar için kullanılacak standart formatın da belirlendiği, bu raporların “Zemin Değerlendirme” ismiyle bir dosya altında toplanması, her iki oda tarafından denetiminin yapılmasının da kararlaştırıldığı belirtildi.

Protokolde, Zemin Değerlendirme Komitesi kurulması, ülkesel zemin haritalarının oluşturulması ve bahse konu protokolün her yılın aralık ayında gözden geçirilmesinin de öngörüldüğü kaydedildi.

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