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İngiltere’den bazı ülkelere seyahat koridoru

28 Haziran 2020
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İngiltere hükümeti, 6 Temmuz’dan sonra bazı ülkelerle seyahat koridoru açmaya hazırlanıyor. Bu ülkeler arasında İspanya, Fransa, Yunanistan, İtalya, Hollanda, Finlandiya, Almanya, Türkiye ve Norveç’in yer aldığı bildirildi.

Hükümet kaynakları, seyahat koridorunun açılacağı ülkelere tatile gidenler için dönüşte 14 günlük karantina kuralının uygulanmayacağı belirtiliyor.

Henüz resmen açıklanmasa İngiltere’den ismi haberlerde telaffuz edilen bazı ülkeler için rekor sayıda tatil rezervasyonu yapıldı.

Turizm şirketi TUI’den (Touristik Union International) bir yetkili, BBC’ye yaptığı açıklamada hükümetin kararını “ileriye dönük çok pozitif bir adım” olarak yorumlarken, “Sadece bu hafta içinde rezervasyonlarda yüzde 50 artış oldu. İspanya ve Yunanistan, bu yaz en popüler tatil adresleri olacak gibi görünüyor” dedi.

Lastminute.com adlı internetten tatil rezervasyonu operatörü ise geçen haftaya göre satışlarda yüzde 80 artışın gerçekleştiğini, bunda İspanya’nın İngiltere’den gidecek turistlere karantina uygulamasını kaldırmasının etkili olduğunu açıkladı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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