İngiltere’deki Kıbrıslı Türkler KKTC bayrağının indirilmesi emrini veren belediye başkanını protesto etti

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türkler, Waltham Forest Belediyesi önündeki direğe çektikleri KKTC bayrağının, Rumların tepkilerinin ardından indirilmesi emrini veren Belediye Başkanı Grace Williams’ı protesto etti.

Eylem esnasında devam etmekte olan Belediye Meclisi toplantısına Kıbrıslı Türkleri temsilen 3 Kıbrıslı Türk katıldı. Kıbrıs Türk Gençlik ve Aile Birliği İngiltere Başkanı Nafiya Horozoğlu toplantıda Williams’a hitaben konuşma yaptı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre Horozoğlu, Başkan Grace Williams’a “Neden benim etnik kökenimdeki insanlara karşı ayrımcılık yapıyorsun? Varlığımız seni neden rahatsız ediyor? Britanya bayrağını çektikten sonra aşağı indirirsem bütün Britanyalılar gücenmez mi?” diye hitap etti.

“Etnik kimliğimizin simgesi olan bayrağımızı indirip, Kıbrıs Türklerine açıkça ayrımcılık ve ırkçılık yaptınız” diyen Horozoğlu, “Biz buradayız ve hiçbir yere gitmeyeceğiz” vurgusunu yaptı. Horozoğlu taleplerini de “Williams’in derhal istifa etmesi, özür dileyerek bayrağımızın tekrar yukarıya çekilmesi ve Waltham Forest Belediyesi’nden bir özür açıklaması” şeklinde sıraladı.

WILLIAMS

Açıklamaya göre Waltham Forest Belediye Başkanı Williams belediye önüne çekilen KKTC bayrağının kaldırılması konusunda kendini savundu ve Birleşik Krallık tarafından tanınmayan ülkelerin bayraklarının kaldırılması kararının arkasında olduğunu belirtti.

Williams, konunun hassas ve önemli bir mesele olduğunu bildiğini ve bayrağı indirme kararını kolay almadığını belirterek, “Bu Kuzey Kıbrıs’taki durumla ilgili bir yorum da değildi. Kamusal alanların herkes tarafından ve herkesin yararına kullanılması gerektiği yönündeki görüşüme dayanarak karar aldım. Bu yüzden gelecekte de Birleşik Krallık tarafından tanınmayan bölgelerin bayraklarının asılmaması konusunda çok netim” dedi.