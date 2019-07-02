İngiltere’de uçağın iniş takımında bulunan erkek cesedi, bir evin bahçesine düştü

Kenya Havayolları’nın Nairobi-Londra seferini yapan Boeing 787-8 tipi uçağının iniş takımına gizlenerek 8 saat 50 dakika uçan erkek bir kaçak yolcunun cansız bedeni Londra Clapham bölgesindeki bir evin bahçesine düştü.

Nairobi Havalimanı’ndan bugün yerel saatle 09:43’de Londra’ya gelmek üzere havalanan Kenya Havayolları’nın KQ100 sefer sayılı uçağının iniş takımlarına gizlenerek seyahat eden bir kişinin cansız bedeni, Güney Londra’da Clapham bölgesinde Offerton caddesindeki bir evin bahçesine düştü. Kenya Havayollarına ait Boeing 787-8 tipi uçağı 6 bin 840 kilometrelik uçuşun son aşamasında Heathrow Havalimanı’na inmek için iniş takımlarını açtı. Bu sırada iniş takımına gizlenerek 8 saat 50 dakika uçan kaçak bir erkek yolcunun cansız bedeni, uçağın iniş takımı bölmesinden Londra’daki bir evin bahçesine düştü.

POLİS İNİŞ TAKIMLARINDA ÇANTA VE YİYECEK BULDU

Saat 15:55’de inen uçağın iniş takımları bölmesinde inceleme yapan polis, uçağın iniş takımı bölmesinde bir çanta, su ve yemek bulundu.Polis, uçağın iniş takımından düşen adamın kimliğini tespit etmeye çalışıyor.Açıklama yapan Kenya Havayolları “bir kişinin, bizim uçaklarımızdan birine kaçak binerek hayatını kaybetmesi üzücü bir olay. Taziyelerimizi iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

İNİŞ TAKIMLARINDA 4 TÜRK YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

-25 Ocak 2000’de Amerikan Northwest Havayolları’na ait bir DC-10’un iniş takımları yuvasına gizlenerek Amsterdam’dan New Jersey’e kadar uçan 38 yaşındaki Rıza Karadağ adlı Türk, donarak yaşamını yitirdi.

-27 Ocak 2003’te Paris-Şanghay seferini yapan Air France uçağının iniş takımına iki arkadaş Onur Özüyaman ve Ramazan Karaçoban gizlendi. Uçak Şanghay Havalimanı’na iniş yapmak üzere iniş takımlarını açmasıyla donan iki arkadaş tutunamayarak 3 bin metre yükseklikten aşağı düşerek yaşama veda ettiler.