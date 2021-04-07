İngiltere’de Oxford-AstraZeneca aşısının çocuklarda denenmesi durduruldu

İngiltere’de, Oxford Üniversitesi ile ilaç şirketi AstraZeneca’nın geliştirdiği koronavirüs aşısının çocuklarda denenmesi, aşının yetişkinlerde nadiren kan pıhtılaşmasına yol açıp açmadığı yönündeki araştırmalar sonuç verene kadar durduruldu.

BBC’ye konuşan Oxford Üniversitesi’nden Prof. Andrew Pollard deneyle ilgili güvenlik sorunu olmadığını fakat bilim insanlarının daha fazla bilgi edinmek için beklemeye karar verdiğini söyledi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) Aşı Dairesi Başkanı Marco Cavaleri, aşıyla kan pıhtılaşması arasında bir bağ varmış gibi gözüktüğünü fakat bunun nasıl olduğunu henüz çözemediklerini söyledi.