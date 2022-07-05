İngiltere’de iki bakan kabineden istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a tepki gösteren Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, kabineden istifa ettiklerini açıkladılar.

Sajid Javid istifa mektubunda Başbakan’a olan güvenini kaybettiğini söyledi.

Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanıyordu.

Johnson konu ile ilgili son açıklamasında bu kararından pişmanlık duyduğunu söylemişti.