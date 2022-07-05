İngiltere’de iki bakan kabineden istifa etti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’a tepki gösteren Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Sağlık Bakanı Sajid Javid, kabineden istifa ettiklerini açıkladılar.
İngiltere’de Muhafazakar Parti’nin Parlamento’daki Grup Yöneticisi Chris Pincher, The Sun gazetesinde hakkında çıkan taciz haberlerinden sonra görevinden istifa etmişti.
Başbakan Johnson Chris Pincher hakkında geçmişte çıkan benzer iddialardan haberdar olmasına karşın onu bu göreve getirmekle suçlanıyordu.
Johnson konu ile ilgili son açıklamasında bu kararından pişmanlık duyduğunu söylemişti.
Özellikle Covid kısıtlamaları döneminde Başbakanlık Konutu’nda verilen partiler nedeniyle yoğun istifa baskısı altında olan Başbakan Boris Johnson ara seçimleri kaybetse de görevi bırakmayacağını söylemişti.
Johnson 6 Haziran’da partisinin meclis grubunda yapılan güven oylamasını 148’e karşı 211 oyla kazanmıştı.