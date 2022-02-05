İngiltere’de dünyanın en pahalı ilaçlarından biri MLD hastaları için ücretsiz uygulanacak

İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi NHS, 3 milyon 800 bin dolarlık fiyatıyla dünyanın en pahalı ilaçlarından biri olan Libmeldy’yi hastalara ücretsiz sunacak.







Çocukların sinir sistemiyle organlarını etkileyen ve çok nadir görülen MLD hastalığında kullanılan bir gen terapisi olan Libmeldy ‘hayat kurtarıcı’ bir ilaç olarak niteleniyor.





İngiltere’de her yıl yaklaşık dört bebeğin bu hastalıkla doğduğu belirtiliyor.

NHS yetkililerinin üretici firmayla yürüttüğü görüşmelerde indirim konusunda anlaşma sağlandığı ve ilacın hastalara sunulmasına karar verildiği açıklandı.