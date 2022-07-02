İngiltere’de Covid vakaları yarım milyon arttı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (NSO) son verilerine göre, ülke genelinde ve her yaş grubunda Covid enfeksiyonları yeniden artıyor.







Tahmini olarak 2 milyon 300 bin kişide yani her 30 kişiden birinde Covid virüsü var. Bu sayı önceki haftaya göre yüzde 32 daha fazla.





Omicron’un hızla yayılan BA.4 ve BA.5 adlı iki yeni alt varyantı bu yükselişe sebep oluyor.

Daha önce Covid geçirmiş olunsa bile tekrar enfekte olma ihtimali var, ancak aşılar genellikle hastalığın şiddetli geçmesine karşı korunma sağlıyor.

Hastanelerde durum ne?