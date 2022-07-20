İngiltere’de bir talihli piyangodan 195 milyon sterlin kazandı

Avrupa çapında düzenlenen en büyük piyango çekilişlerinden EuroMillions’ın rekor düzeydeki büyük ikramiyesi İngiltere’den bir talihliye çıktı.







Adı açıklanmayan talihli, 195 milyon sterlin (yaklaşık 4 milyar 122 milyon 195 bin Türk Lirası) kazandı.





Piyangoyu düzenleyen Camelot şirketi, bunun bir kerede kazanılan gelmiş geçmiş en büyük ikramiye olduğunu açıkladı.

Camelot’tan “talihliler baş danışmanı” Andy Carter, çekilişten sonra yaptığı açıklamada “İngiltere’deki bir talihli için müthiş bir gece” dedi.

Daha önce en büyük ikramiye rekoru Mayıs ayında 184 milyon sterlin ile kırılmış ve İngiltere’nin Gloucester kentinden talihli çift Joe ve Jess Thwaite, ikramiyenin sahibi olmuştu.

EuroMillions çekilişleri her hafta Salı ve Cuma günleri yapılıyor.