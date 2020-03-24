Dünya

İngiltere’de bir günde korona virüsten rekor ölüm

24 Mart 2020

 İngiltere’de koronavirüs ve neden olduğu COVID-19 hastalığı sonucu 87 kişi daha hayatını kaybetti.

Ülkede bugüne kadar koronavirüs sonucu hiç bir günde bu kadar fazla sayıda kişi yaşamını yitirmemişti.Böylece ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 422’ye yükseldi.

İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 24 Mart 2020’de saat 09:00 itibarıyla bugüne kadar 90 bin 436 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Bu kişilerden 8 bin 77’sinin testi pozitif, 82 bin 359’unun testi ise negatif çıktı.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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