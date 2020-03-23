İngiltere’de bir doktor onaysız ‘Koronavirüs Testi’ satıp 19 milyon TL değerinde vurgun yaptı

Koronavirüs salgını, dünya tarihindeki diğer tüm krizlerde olduğu gibi kendi fırsatçılarını yarattı. Şu anda belki de dünya üzerindeki en değerli imkanlardan olan koronavirüs testi, İngiltere’de kurnaz bir doktoru harekete geçirdi.

Koronavirüs testlerinin resmi olarak uygulanması için sağlık kuruluşları tarafından geçerli olduğuna dair onay alması gerekiyor. Salgından en çok etkilenen ülkeler arasındaki İngiltere’de ise testler üzerinden dolandırıcılık vakaları görülmeye başladı. Mark Ali isimli bir doktor, onaysız koronavirüs testlerini alış fiyatının 3 katına zenginlere satarak vurgun yaptı.

56 yaşında olduğu söylenen doktor, testleri kendi özel kliniği adına alıyordu. Ekonomik olarak iti şartlara sahip olan ve salgından korkan hastalarını hedef alan doktor, tanesi 375 sterlinden (2.870 TL) toplamda 6.600’den fazla onaysız test kiti sattı. Böylece sadece 1 hafta içinde 2,5 milyon sterlin (19 milyon TL) haksız gelir elde etti.

Doktordan yanıt: “Yaptığımız şey hastalarımız için eksiksiz bir hizmet hazırlamak”

Olaylar üzerine Sağlık ve Sosyal Bakım Sekreteri Jonathan Ashworth, “Bu eşi görülmemiş bir halk sağlığı krizi. İnsanlar böyle vurgunculuk yapan insanlardan tiksinecekler” sözleriyle fırsatçı doktora tepki gösterdi. Doktor Mark Ali ise iddialar üzerine açıklama yaptı. Elde ettiği kârın 2,5 milyon sterlin olup olmadığı konusunda bilgisi bulunmadığını aktaran Ali, “Toptan şekilde kit satma işinde değiliz. Yaptığımız şey hastalarımız için eksiksiz bir hizmet hazırlamak” dedi.