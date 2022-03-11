Dünya
İngiltere’de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle İngiltere’de akaryakıt fiyatlarının tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğü aktarıldı.
İngiliz Otomobil Derneği’nden (RAC) yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1,61 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,70 sterlini aşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştığı duyuruldu.
RAC açıklamasında, ortalama bir aracın benzin deposunun artık 88 sterine doldurulabildiği aktarıldı.