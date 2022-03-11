İngiltere’de akaryakıt fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

İngiliz Otomobil Derneği’nden (RAC) yapılan açıklamada, ülkede ortalama benzin pompa fiyatının litre başına 1,61 sterlin, dizel fiyatının ise litre başına 1,70 sterlini aşarak tüm zamanların rekor seviyelerine ulaştığı duyuruldu.

RAC açıklamasında, ortalama bir aracın benzin deposunun artık 88 sterine doldurulabildiği aktarıldı.