İngiltere ve Polonya arasında çok gizli altın operasyonu
İngiltere- Polonya hattında bankalar arası en büyük altın sevkiyatlarından biri hayata geçirildi. Polonya, Nazilerden korumak için İngiltere’ye gönderdiği altınlarının bir bölümünü çok gizli bir operasyonla geri aldı. Toplamda 8 gece uçuşuyla getirilen 8000 külçe altın artık Polonya Merkez Bankası’nda.
Taşımayı üstlenen güvenlik firması G4S International Logistics dünyada bankalar arası en büyük altın sevkiyatlardan birinin gerçekleştiğini söyledi.
Polonya Merkez Bankası Başkanı: Altın, ülkenin gücünü temsil eder
Polonya Merkez Bankası’nın başındaki Adam Glapinski de son uçuştan 3 gün sonra yaptığı açıklamada İngiltere’deki altın rezervlerinin yaklaşık yarısının geri alındığını duyurdu, “Altın, ülkenin gücünü simgeler” dedi. Sosyal medyada Glapinski’nin bankadaki kasalardan birinin önünde, elinde altın külçesi tutarken çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.
100 ton zlota z rezerw @nbppl wrocilo do Polski pic.twitter.com/Guv03hZhCq
— Pawel Czurylo (@czuryloPL) November 25, 2019