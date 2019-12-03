İngiltere ve Polonya arasında çok gizli altın operasyonu

İngiltere- Polonya hattında bankalar arası en büyük altın sevkiyatlarından biri hayata geçirildi. Polonya, Nazilerden korumak için İngiltere’ye gönderdiği altınlarının bir bölümünü çok gizli bir operasyonla geri aldı. Toplamda 8 gece uçuşuyla getirilen 8000 külçe altın artık Polonya Merkez Bankası’nda.