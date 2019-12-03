Dünya

İngiltere ve Polonya arasında çok gizli altın operasyonu

3 Aralık 2019

İngiltere- Polonya hattında bankalar arası en büyük altın sevkiyatlarından biri hayata geçirildi. Polonya, Nazilerden korumak için İngiltere’ye gönderdiği altınlarının bir bölümünü çok gizli bir operasyonla geri aldı. Toplamda 8 gece uçuşuyla getirilen 8000 külçe altın artık Polonya Merkez Bankası’nda.

Polonya, İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazi işgalinden duyduğu endişeler nedeniyle İngiltere Bankası’na gönderdiği altın rezervlerinin bir kısmını geri getirdi. Toplamda 4 milyar pound (yaklaşık 30 milyar TL) değerindeki ve 100 ton ağırlığındaki 8000 adet külçe altın İngiltere’nin başkenti Londra’dan Polonya’ya taşındı.Son birkaç aydır üst düzey bir gizlilikle yürütülen operasyonda uçaklar, helikopterler, yüksek teknolojiyle donatılmış kamyonlar kullanıldı. Altınları taşımak için Londra’daki adı açıklanmayan bir havalimanından Polonya’daki farklı bölgelere -sonuncusu 22 Kasım’da olmak üzere- 8 gece uçuşu düzenlendi, her bir uçuşta 1000 külçe taşındı.

Taşımayı üstlenen güvenlik firması G4S International Logistics dünyada bankalar arası en büyük altın sevkiyatlardan birinin gerçekleştiğini söyledi.

Polonya Merkez Bankası Başkanı: Altın, ülkenin gücünü temsil eder

Polonya Merkez Bankası’nın başındaki Adam Glapinski de son uçuştan 3 gün sonra yaptığı açıklamada İngiltere’deki altın rezervlerinin yaklaşık yarısının geri alındığını duyurdu, “Altın, ülkenin gücünü simgeler” dedi. Sosyal medyada Glapinski’nin bankadaki kasalardan birinin önünde, elinde altın külçesi tutarken çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.



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