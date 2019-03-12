İngiltere Parlamentosu, Brexit Anlaşması’nı 242’ye karşı 391 oyla reddetti

İngiltere Parlamentosu, Avrupa Birliği (AB) ile varılan ve ülkenin birlikten ayrılmasının (Brexit) koşullarını belirleyen anlaşmayı ikinci kez reddetti. Parlamento’daki oylamada 242 milletvekili “Evet”, 391 milletvekili ise “Hayır” oyu kullandı.

Parlamento Ocak ayında da anlaşmayı 202’ye karşı 432 oyla reddedilmişti. İngiltere Parlamentosu Çarşamba akşamı, ülkenin 29 Mart’ta AB’den anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmamasını oylayacak. Kuzey İrlanda’nın muhafazakar Demokratik Birlik Partisi (DUP) ve iktidardaki Muhafazakar Parti’nin içindeki Brexit yanlısı Avrupa Araştırma Grubu (ERG), anlaşmayı desteklemeyeceklerini açıklamıştı. İngiltere Başbakanı Theresa May oylama öncesi yaptığı açıklamada, “Anlaşma reddedilirse Brexit gerçekleşmeyebilir” demişti.