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İngiltere Merkez Bankası faizleri sabit tuttu, sterlin yükseldi

30 Ocak 2020

İngiltere Merkez Bankası, günü faizleri sabit tuttuğunu açıkladı. Bankanın Para Politikası Komitesi’nin Çarşamba günü yapılan toplantısında, yüzde 0.75 olan politika faizinin sabit kalmasına ilişkin karar, ikiye karşı yedi oyluk çoğunlukla alındı.

Bankanın faizi sabit tuttuğunun açıklanması öncesi 1.30 doların altında hareket eden sterlin, kararın açıklanmasından sonra yüzde 0.54 artışla 1.30862 dolar düzeyine kadar yükseldi.

Para Politikası Komitesi ayrıca, varlık alım programının da, şirket tahvilleri alımının 10 milyar sterlin ve Birleşik Krallık devlet tahvilleri alımının da 435 milyar sterlin olarak sürdürülemesi kararını da oybirliğiyle aldı.

İngiltere Merkez Bankası. en son 2018 yılı Ağustos ayında politika faizini 25 baz puan artırdı. En son yıllık tüketici fiyatları yüzde 1.3, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 1.4 olarak açıklanmıştı. İngiltere Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi yüzde 2.0 düzeyinde.

Birleşik Krallık, Başbakan Boris Johnson hükümetinin AB otoriteleriyle üzerinde anlaştıkları Brexit Anlaşması, Westminster’deki Parlamento ve Avrupa Parlamentosu’nun onaylarının ardından, Cuma gecesi orta Avrupa saatiyle (CET) 23:00’de AB’den ayrılacak. Brexit müzakereleri, 2020 sonunda tamamlanacak geçiş süreci boyunca devam edecek.



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