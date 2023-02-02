İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Perşembe, Şubat 2, 2023
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
EkonomiSürmanşet

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), para politikası toplantısının ardından faiz kararını açıkladı.

BoE, gerçekleştirdiği para politikası toplantısının ardından politika faizini 50 baz puan artırdığını açıkladı.

Bu artışla, İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) politika faizi oranı yüzde 4 seviyesine çıktı.


Piyasaların genel beklentisi de BoE’nin faiz oranını 50 baz puan artırması yönündeydi.

Bir önceki toplantıda ise BoE, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 3 seviyesinden yüzde 3,5 seviyesine çıkarmıştı.

Banka bu toplantıyla beraber 10 toplantı üst üste faizleri artırmış oldu.

BoE üyeleri Tenreyro ve Dhingro ise faizlerin yüzde 3,50‘de kalması için oy kullanırken; BoE, faiz kararının ardından yayımladığı metinde gelecekteki faiz artırımı potansiyelini anlatmak için kullandığı “güçlü şekilde” ifadesini metinden çıkardı.

BoE’nin karar metninde ise TÜFE’nin büyük olasılıkla zirve yaptığı ve 2023’te tahmin edilenden daha fazla düşebileceği belirtildi. Ayrıca, eğer daha ısrarcı baskıya dair bir kanıt olur ise para politikasının daha da sıkılaştırılması gerekeceği vurgulandı.

Ayrıca karar metninde, 2023 dördüncü çeyreği için faiz beklentisi yüzde 5,2‘den yüzde 4,4‘e, 2024 dördüncü çeyrek beklentisi yüzde 4,7‘den yüzde 3,7‘ye ve 2025 dördüncü çeyrek beklentisi ise yüzde 4,4‘ten yüzde 3,4‘e indirildi.

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