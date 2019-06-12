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İngiltere karbon emisyonunu sıfıra indirme sözü veren ilk G-7 ülkesi

12 Haziran 2019
İngiltere

İngiltere, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında daha sert adımların atılacağını ve 2050 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Sera gazı emisyonlarını net sıfıra indirme taahhüdünü resmi olarak açıklayan ilk G-7 ülkesi olan Birleşik Krallık, 2050 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 1990 seviyelerine göre yüzde 80 azaltmayı hedefliyor.

Ancak çevreciler Londra’nın adımının küresel ısınmanın artışını 1,5 santigrat derece ile sınırlamaya çalışan 2015 Paris iklim anlaşması kapsamında verilen taahhütleri karşılamak için yeterli olmadığını belirtiyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İngiltere Başbakanı Theresa May, “Şimdi çocuklarımızı ve çevreyi korumak için hızlı bir şekilde daha ileri gitme zamanı.” ifadesini kullandı.

“2050 yılına kadar net sıfıra indirmek iddialı bir hedef” diyen May, “Ancak gezegenimizi gelecek nesiller için korumayı sağlamak için bunu başarmamız çok önemli.” diye konuştu.

İklim konusunda ortak duruş

İngiltere Parlamentosu, hükümetin yeni hedefinin de dahil edildiği mevcut iklim değişikliği yasasını görüşecek.

Siyasi bölünmüşlük yaşanan ülkede iklim konusunda ortak duruş sergilenebileceği öngörülüyor.

İngiltere’de iklim değişikliğiyle mücadele için kurulan bağımsız kuruluş İklim Değişikliği Danışma Komitesi, ‘Ülke daha fazla yenilenebilir elektrik üretimi gerektirecek ve 2035 yılına kadar benzinli ve dizel araçların aşamalı olarak kaldırılmasını da sağlayacak hedef doğrultusunda ilerlemeli’ açıklamasında bulunmuştu.

Bu arada önlemler kapsamında vatandaşların doğal gaz ısıtma sisteminden hidrojen veya ısı pompaları gibi düşük karbonlu alternatiflere geçmesi gerekebilir.

İlaveten tarım, hayvancılık, inşaat ve ulaşım gibi sektörlerde ciddi kısıtlamalar getirilebilir.

Birleşik Krallık 3 yıl önce de 2032’ye kadar karbon emisyonlarında yüzde 57 oranında kesinti yapmayı taahhüt etmişti.

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