İngiltere, İran’ın eski Savunma Bakan Yardımcısı’nı idam etmesini kınadı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak açıklamasında “İngiliz-İran vatandaşı Alireza Akbari’nin İran’da idam edilmesi beni dehşete düşürdü” ifadelerini kullandı.

İran medyası, Akbari’nin İngiltere istihbarat teşkilatı için faaliyetlerde bulunduğunu belirterek 178 üst düzey İranlı görevli hakkında bilgi sağladığını ifade etti. Akbari’nin ayrıca 2020’de İran’ın en ünlü nükleer fizikçisi Mohsen Fakhrizadeh’nin öldürüldüğü suikastta rol oynadığı kaydedildi.

İran medyası Akbari’nin Avusturya, İspanya ve İngiltere’deki banka hesaplarını kullanarak MI6 gibi İngiltere istihbarat teşkilatlarından 1 milyon 805 bin Euro, 265 bin Pound ve 50 bin Dolar aldığını ifade etti.

“Sessiz kalmayacağız”

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly dün yaptığı açıklamada, “İran rejimi şüphe duymamalı. Alireza Akbari davasını yakından izliyoruz. İran, acımasız infaz tehdidini yerine getirmemeli” demişti.

Dışişleri Bakanı, bugün Akbari’nin idamı sonrasında olayı kınayarak İran’ın bir İngiliz vatandaşını idam ettiğini ve sesiz kalmayacaklarını kaydetti.