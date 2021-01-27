İngiltere 30 ülkeden gelenleri 10 gün karantinaya alacak

İngiltere İçişleri Bakanı Piri Patel’in bugün parlamentoda, bazı ülkelerden gelenlerin 10 gün süreyle otellerde karantinada tutulacağını açıklaması ve uygulamanın detaylarını kamuoyuna duyurması bekleniyor.

Bunlar arasında koronavirüsün daha hızlı yayılan bir türünün görüldüğü Brezilya başta olmak üzere Güney Amerika ülkeleriyle, Afrika’nın güneyindeki bazı ülkeler ve Portekiz de var.