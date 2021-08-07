Dünya

İngiliz üniversite aşı olan 10 öğrenciye 5 bin sterlin ödül verecek

7 Ağustos 2021





Nüfusunun yüzde 70’ine en az bir doz aşı uygulayan İngiltere’de, bir üniversite, yaklaşan yeni akademik yıl ile ilgili aşıya teşvik planını açıkladı. Brighton şehrinde yer alan Sussex Üniversitesi, iki doz Covid-19 aşısı olan ya da virüse karşı bağışıklığını ispatlayan 10 öğrencisine 5 bin sterlin (60 bin TL) ödül vereceğini duyurdu.





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7 Ağustos 2021


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