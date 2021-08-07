İngiliz üniversite aşı olan 10 öğrenciye 5 bin sterlin ödül verecek

N\u00fcfusunun y\u00fczde 70\u2019ine en az bir doz a\u015f\u0131 uygulayan \u0130ngiltere\u2019de, bir \u00fcniversite, yakla\u015fan yeni akademik y\u0131l ile ilgili a\u015f\u0131ya te\u015fvik plan\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131. Brighton \u015fehrinde yer alan Sussex \u00dcniversitesi, iki doz Covid-19 a\u015f\u0131s\u0131 olan ya da vir\u00fcse kar\u015f\u0131 ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131 ispatlayan 10 \u00f6\u011frencisine 5 bin sterlin (60 bin TL) \u00f6d\u00fcl verece\u011fini duyurdu.\r\n\r\n\r\nCorona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131lama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 s\u00fcrerken yakla\u015fan yeni akademik y\u0131l nedeniyle okullar kendi \u00e7\u00f6z\u00fcmlerini \u00fcretmeye ba\u015flad\u0131.\r\n\u0130ngiltere\u2019de bir \u00fcniversite gen\u00e7ler aras\u0131nda Covid a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131n yayg\u0131nla\u015fmas\u0131n\u0131 sa\u011flamak amac\u0131yla a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131n eksiksiz oldu\u011funu kan\u0131tlayan \u00f6\u011frencilere nakit \u00f6d\u00fcl vermeye haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\u00c7EK\u0130L\u0130\u015e D\u00dcZENLENECEK\r\n\r\nBrighton \u015fehrinde yer alan Sussex \u00dcniversitesi, ald\u0131\u011f\u0131 kararla corona vir\u00fcse kar\u015f\u0131 iki doz a\u015f\u0131 olan ya da vir\u00fcse kar\u015f\u0131 ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011fa sahip oldu\u011funu kan\u0131tlayan t\u00fcm \u00f6\u011frenciler \u00fczerinde bir \u00e7ekili\u015f d\u00fczenleyece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\nYap\u0131lacak \u00e7ekili\u015f sonras\u0131nda ise 10 \u00f6\u011frenciye 5 bin sterlin (60 bin TL) \u00f6d\u00fcl verilece\u011fini belirtti.\r\n \r\n\r\n\u00d6d\u00fcl \u00e7ekili\u015finin ise \u00f6\u011frencilere a\u015f\u0131lar\u0131n\u0131 olmalar\u0131 i\u00e7in zaman vermek ad\u0131na Kas\u0131m ay\u0131n\u0131n sonunda yap\u0131laca\u011f\u0131 aktar\u0131ld\u0131.\r\n'GE\u00c7EN YILK\u0130 DURUM G\u00d6R\u00dcL\u00dcRSE MAL\u0130YET DAHA FAZLA OLUR'\r\n\u00dcniversitenin rekt\u00f6r yard\u0131mc\u0131s\u0131 Profes\u00f6r Adam Tickell \u00e7ekili\u015fle ilgili verdi\u011fi deme\u00e7te, \u00fcniversitenin, kat\u0131lmak istemediklerini belirtmedikleri s\u00fcrece her \u00f6\u011frenciyi \u00e7ekili\u015fe otomatik olarak kataca\u011f\u0131n\u0131 ve ard\u0131ndan rastgele 10 isim se\u00e7ece\u011fini s\u00f6yledi.\r\nTickell, \u201cYapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u015fey sadece te\u015fvik vermek. Bunlar \u00f6\u011frencilerimiz i\u00e7in \u00f6nemli \u00f6d\u00fcller olsa da, \u00f6\u011frenciler ge\u00e7en y\u0131l kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z t\u00fcrden bir durumu ya\u015farlarsa, \u00fcniversiteye maliyeti insani, sosyal ve finansal maliyetle kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda k\u00fc\u00e7\u00fck olacakt\u0131r" diye konu\u015ftu.\r\n\r\n