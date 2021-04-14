İngiliz polis ırkçı saldırıdan 2 yıl hapis cezası aldı

İngiltere’de ırkçı saldırılar artarken, bir saldırı da polis memurundan geldi.

Siyahi Carl İbrahim, 2018’da yılbaşı gecesi çocukları ile birlikte ölen karısının mezarına gitti, çiçek bıraktı.

Devriye arabasından inen polis Charlie Harrison mezarlıktan ayrılan Carl İbrahim’e çocuklarının önünde saldırdı, bacağını kırdı.

39 yaşındaki polis Charlie Harrison pazartesi günü Southwark Crown Mahkemesi tarafından ağır bedensel hasara neden olmaktan suçlu bulunduktan sonra iki yıl üç ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıç durumu ‘açık ırksal profilleme vakası’ olarak değerlendirdi ve Harrison’ın İbrahim’e beyaz olsaydı yaklaşmayacağını söyledi.

Harrison’ın saldırısının kurbanı olan İbrahim, 12 hafta boyunca hastanede tedavi görmek ve koltuk değneği kullanmak zorunda kalmıştı.

Görevden uzaklaştırılan Harrison, mahkumiyetinin ardından, disiplin işlemlerine tabi tutulacak.

Polisin siyahilere tavrı farklı

University College tarafından bildirilen resmi verilere göre, Londra’daki siyahi erkeklerin durdurulma ve aranma olasılıkları genel nüfustan 19 kat daha fazla bulunuyor.