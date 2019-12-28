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İngiliz hükümeti yanlışlıkla yeni Onur Listesi’nde yer alanların adresini yayınladı

28 Aralık 2019

İngiliz hükümeti, yanlışlıkla aralarında siyasetçiler, üst düzey güvenlik yetkilileri ve sanatçıların da olduğu yeni yıl Onur Listesi’nde yer alan kişilerin adresini paylaştı. 

İsimlerin yer aldığı dosya, hükümetin resmi internet sitesine yüklendi. Listede adreslerin de yer aldığının fark edilmesi üzerine dosya, siteden kaldırıldı.

Bin 97 kişiden oluşan listede, sanatçı Elton John, eski Kamu Soruşturma Direktörü Alison Saunders, eski Muhafazakar Parti Lideri Iain Duncan Smith, terörle mücadele yetkilileri dahil üst düzey İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı personelinin yer aldığı görüldü.

Hükümetten yapılan açıklamada, “Etkilenen herkesten özür dileriz. Nasıl olduğunu araştırıyoruz.” denildi. Hükümet, olayın soruşturulması için Bilgi Komisyonu Ofisine bilgi verildiğini de duyurdu.

İngiltere’de Onur Listesi, yeni yılda ve Kraliçe 2. Elizabeth’in doğum gününde olmak üzere senede iki kez yayınlanıyor. Listede yer alanlara, sene içinde düzenlenen törenlerle nişan veriliyor.



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