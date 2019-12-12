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İnce saç tellerinin kalın seç tellerinden daha güçlü olduğu keşfedildi

12 Aralık 2019

California Üniversitesi’nde yürütülen bir çalışma genel kanının aksine, kalın saç tellerinin ince tellerden daha güçsüz olduğunu ortaya koydu.

California Üniversitesi’nde nano-mühendislik bölümünde görevli bilim insanı Wen Yang ve ekibinin yaptığı araştırmanın sonucuna göre kalın saç telleri ince saç tellerinden daha güçsüz.

Matter dergisinde yayımlanan araştırmada insanların saç tellerinin yanı sıra at, zürafa, ayı, yaban domuzu ve fil gibi hayvanların kılları da incelendi.

İnce saç teli baskıya daha fazla dayanıyor

Saç tellerini ve hayvan kıllarını kopana kadar kademeli olarak çeken bir makineye bağlayan araştırmacılar, ince saç telinin baskıya dayanma gücünün daha yüksek olduğunu tespit etti.

Kopan saç tellerini elektron mikroskobuyla inceleyen ekip, tellerin farklı biçimlerde kırıldığını, ancak birçoğunun benzer yapıda olduğunu gözlemledi.

Yaban domuzu, zürafa ve fil gibi memeli hayvanların kılları kusursuz koparken, saç telleri koptuğu zaman yüzeylerinde pürüzlerin oluştuğu görüldü.

Wen Yang, insanlarda, kalın saç telinin daha güçlü olduğu öngörüsünün bulunduğunu, bu nedenle bulguların çok şaşırtıcı olduğunu söyledi.



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