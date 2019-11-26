İnce, gazetecilere 3 ve 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı

İnce, “yalan habere kaynaklık eden hakkında suç duyurusunda bulundum ve bu kişilerden Talat Atilla hakkında 3 ve Rahmi Turan halkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtım.” dedi.

Dava dilekçesinde, Atilla ve Turan’ın ‘İftira, hakaret ve görevi kötüye kullanma suçlarından’ cezalandırılması talep ediliyor.