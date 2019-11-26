Türkiye
İnce, gazetecilere 3 ve 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtı
Türkiye’de yalanlanan Beştepe iddiasının merkezindeki isim olan Muharrem İnce, gazeteciler Rahmi Turan ve haberin kaynağı olan Talat Atilla hakkında ‘manevi tazminat’ isteğiyle dava açtığını duyurdu.
İnce, “yalan habere kaynaklık eden hakkında suç duyurusunda bulundum ve bu kişilerden Talat Atilla hakkında 3 ve Rahmi Turan halkında 5 kuruşluk manevi tazminat davası açtım.” dedi.
Dava dilekçesinde, Atilla ve Turan’ın ‘İftira, hakaret ve görevi kötüye kullanma suçlarından’ cezalandırılması talep ediliyor.