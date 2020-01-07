İnce av 2 hafta yasaklanıyor!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Karpaz bölgesinde hayvanlarda görülen çiçek hastalığına karşı mücadele çerçevesinde ince avın Dipkarpaz’daki 1 numaralı bölgede iki hafta yasaklanmasının gündemde olduğunu; bugün toplanacak Bakanlar Kurulu’nda bu yönde karar alınacağını açıkladı.

Oğuz, bölgedeki tüm hayvan üreticilerinin bilgilendirildiğini ve dezenfekte koşullarına da uyulduğunu; bulaşmanın önlenmesi için bir ay süreyle bölgeden hayvan çıkışına izin verilmeyeceğini söyledi. Oğuz, çiçek hastalığının insanlara bulaşmadığını ve Karpaz dışındaki bölgelerde görülmemesinin sevindirici olduğunu da ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor.

ŞAHALİ

Genel Kurul’da ilk sözü alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “Hayvan Hastalıkları” konusunda konuşma yaptı.

Bir süredir görülen çiçek hastalığı konusunda, halkın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla bazı çalışmalar yapıldığını ifade eden Şahali, Karpaz’da yaşanmakta olan sıkının çok büyük olduğunu vurguladı.

Hellimin coğrafi tescili konusunun zorunluluk olduğu bir dönemde, küçükbaş hayvancılıkta yaşanan sorunun devlet tarafından yeterince ciddiye alınmadığını savunan Şahali, Dipkarpaz’da hastalığın yayılma tehdidinin korkunç boyutta olduğuna dikkat çekti.

Şahali, konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle ele alınmadığını belirtti ve bir karantina uygulanmasına rağmen, kriz masası oluşturulmamasını eleştirerek, bakanlığın tek başına alabileceği tedbirlerle hastalığın önünü almanın mümkün olmadığını kaydetti.

Tedbirler sırasında hayvancıya herhangi bir desteğin olup olmadığını soran Şahali, 20 bin aşının hafta sonu ülkeye getirildiğinin söylenmesine rağmen, bugüne kadar beklenmesinin ve aşılamaya bugün başlamasının nedenini sordu.

“Hayvancının yanarken bir sonraki yangından nasıl korunacaklarını öğrenemeye değil, yangının söndürülmesine ihtiyacı var” diyen Şahali, hayvan sayısının azalması, süt miktarının gerilemesinin sebepleri arasında mandıra koşullarının çok yağışlı dönemlerde hayvan yetiştiriciliği için uygun olmaması bulunduğunu kaydetti.

Veteriner Dairesi eski müdürünün görevden neden alındığının sebepleri hakkında bilgi isteyen Erkut Şahali, bu müdürün üçüncü kez bu makama atanmış olduğunu, müdürle alakalı Sayıştay raporuyla tespit edilmiş yolsuzluk ve usulsüz işlem tespit edildiğini söyledi.

Belge numaralarıyla konuyu milletvekillerinin bilgisine getiren Şahali, ilgili müdürün çiçek hastalığı ile ilgili önlem ve bildirim konusunda gecikmiş olması sebebiyle görevden alındığı söylemlerinin ardında, başka usulsüzlükler olup olmadığını öğrenmek istediklerini belirtti.

Küçükbaşta çiçek hastalığının öldürücü olduğunu, şüphe olduğu anda karantina tedbirlerinin eksiksiz yapılmış olması gerektiğini vurgulayan Şahali, ilgili müdürün görevden alındığı tarihten yani 18 Aralık’tan 26 Aralık’a kadar Bakanlığın Türkiye’den sonuç beklediğini söyleyerek, durumu eleştirdi.

Erkut Şahali, hükümetin süt sektörünün daha ileriye taşınması için yapıcı bir vizyonu olmadığını da ileri sürerek Karpaz’da yaşanan salgının ne şekilde önleneceğinin yanıtlanması gerektiğini kaydetti.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, çiçek hastalığı konusunda önemli olanın hayvancının sorunlarının çözülerek, üretimde kalmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

Hastalıkta süreç olarak geç kalındığını, hastalığı öğrendikten sonra bir iki hafta süreci beklediklerini anlatan Oğuz, hastalık görülen çiftliklerde hayvanların başka yerlere taşınmasını engellediklerini, kesim işlemlerinin de bu bölgede yapıldığını, hastalık başlayan çiftliklerde önlemler aldıklarını söyledi.

Oğuz, kriz masası kurulmadığı eleştirilerinin doğru olmadığını, numuneler pozitif çıktığı anda aşıları getirdiklerini, tedbir amaçlı beklediklerini onun için hayvancılarla birlikte hareket edilerek, 8 ekiple bugün 08.15’te aşılamaya başlandığını kaydetti.

AVA 2 HAFTA YASAK

Üreticileri hafta sonu tek tek dolaşarak süreç hakkında bilgilendirme yapıldığını, dezenfekte şartlarına koşullarına uyulduğunu, kireçleri hayvancılara dağıttıklarını söyleyen Oğuz, ince avın 2 hafta yasaklanması için bugün Bakanlar Kurulu’nda karar alınacağını söyledi.

Oğuz, devletin diğer birimleri ile istişare çalışmaları yürüttüklerini, hayvanlara yem konusunda bir destek çalışmaları olduğunu, bunu da Bakanlar Kurulu’na götüreceklerini ifade etti.