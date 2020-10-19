Ekonomi

IMF’den “dijital para” uyarısı

19 Ekim 2020
imf dijital para




Uluslararası Para Fonu (IMF), dijital paraların, faydalarının yanı sıra bazı risk ve zorlukları da beraberinde getirebileceğini belirterek, “Yerel yönetimlerin para politikası yürütme yeteneklerini azaltabilir” uyarısında bulundu.







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19 Ekim 2020

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