Türkiye

İmamoğlu: Birleştirme tutanağı tutulduğunda görevi alırım

17 Nisan 2019

Ekrem İmamoğlu, İstanbul birleştirme tutanağının hazırlanmasıyla birlikte Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı görevini almış olacağını ifade etti.

Ekrem İmamoğlu, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın mezarını ziyaret etti.

“Manevi huzurunda dua ettik. Allah rahmet eylesin” diyen İmamoğlu, çocukken Turgut Özal’la karşılaştığını da söyledi.

Ekrem İmamoğlu, “Babam rahmetli Özal’la siyaset yaptı. Trabzon sahilinde konvoyunun önünde durdum. Aşağıya indi, karşı karşıya geldik. Bir karşılaşmamız oldu. Herhalde 1984 yılıydı” dedi.

İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Turgut Özal siyasetin paradigmaları değiştirerek, farklı bir boyut kattı. Özal’ın, Menderes’in temsilciyiz diyorlar, kabul etmiyorum. Böyle bir ruh yok. Biz doğrularla yol yürümesi gereken insanlarız. Geçmişteki yanlışlarla değil, doğrularla bu ülkeye yön vermek zorundayız. Bazı vesayetler üzerinden, baskı altına alarak kurullara karar verdirerek yön verme çabası var. Millete yüzünü dönmeyip bir odada bavulların içinden tavşan çıkarıp ne yaparız anlayışıyla milletin iradesini baskı altına alma mücadelesini görüyoruz. Bir an önce sürecin netleşmesini istiyoruz. Geçmişten ders çıkarıp gelecekte daha düzgün demokrasi ortamı yaratmayı hedef haline getirmeliyiz.”

Maltepe’de sayımın sona ermesiyle ilgili değerlendirmede bulunan İmamoğlu, “Maltepe birleştirme tutanakları tutuldu, buraya gelirken yazılmak üzereydi. Sürecin yasal işleyişi belli. İstanbul birleştirme tutanağı netleştirilecek. Netleştiği an mazbatın anlamı kalmıyor. Özgür Bey’in güzel bir ifadesi vardı; nikah kıyıldı, mazbata defteri. Tutanak tutulduğu anda biz görevimizi almış durumdayız. Yasa böyle, kanun böyle” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde polisin önlem aldığı yönündeki haberlerin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, “Emniyetin ne amaçla önlem aldığı konusunda bize bilgi verilmedi. Kucaklayarak, alkışlayarak Saraçhane’deki görevimize gideceğiz” dedi.

Etiketler


İlgili Makaleler

Ekrem İmamoğlu

İmamoğlu: Futbol maçlarına gitmemi engellemeye çalıştılar

15 Nisan 2019

Türkiye’de işsizlik son 10 yılın zirvesinde

15 Nisan 2019
Mehmet Aydın

Tosun, uyuşturucu işine de girmiş

12 Nisan 2019

Datça’da açık hava müzesinde sergilenen tanrıça heykellerine saldırı

11 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı