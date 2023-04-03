İlkokul atletizmde eleme yarışları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın KKTC Atletizm Federasyonu işbirliğinde düzenlediği Şampiyon Melekler Küçükler Atletizm Lefkoşa ve Mağusa A-B Eleme Yarışları başladı. İki gün sürecek olan yarışlar yarın tamamlanacak. 6-7 Nisan tarihlerinde de Girne ve Güzelyurt bölgelerinin eleme yarışmaları yapılacak.
Okullar 10-11 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan finallere katılabilmek için Atatürk Stadı’nda yer alan yarışlarda mücadele ediyor.
Lefkoşa ve Mağusa bölgeleri eleme yarışlarının ilk günü sonunda oluşan takım sıralamaları şu şekilde:
Lefkoşa Bölgesi
Küçük Kız Takım Sıralaması
- Levent Primary İlkokulu 163 Puan
- Gönyeli İlkokulu 141 Puan
- Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 140 Puan
- Yakın Doğu İlkokulu 136 Puan
- Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 125 Puan
- Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 118 Puan
- Şht. Yalçın İlkokulu 102 Puan
- Haspolat İlkokulu 90 Puan
- Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 51 Puan
- TED İlkokulu 27 Puan
- Alayköy İlkokulu 18 Puan
Küçük Erkek Takım Sıralaması
- Yakın Doğu İlkokulu 118 Puan
- Şht. Tuncer İlkokulu 97 Puan
- Necat British İlkokulu (Lefkoşa) 85 Puan
- 9 Eylül İlkokulu 77 Puan
- Şht. Yalçın İlkokulu 68 Puan
- Gönyeli İlkokulu 68 Puan
- Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Lefkoşa) 66 Puan
- Haspolat İlkokulu 62 Puan
- Çağlayan Cumhuriyet İlkokulu 62 Puan
- Alayköy İlkokulu 46 Puan
- Levent Primary İlkokulu 46 Puan
- Şht. Mehmet Eray İlkokulu 30 Puan
- Dr. Fazıl Küçük İlkokulu 25 Puan
- TED İlkokulu 16 Puan
Gazimağusa A Bölgesi
Küçük Kız Takım Sıralaması
- Şht. İlker Karter İlkokulu 116 Puan
- Mormenekşe İlkokulu 112 Puan
- Yeniboğaziçi İlkokulu 98 Puan
- Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 89 Puan
- Mustafa Kemal İlkokulu 89 Puan
- Mehmetçik İlkokulu 77 Puan
Küçük Erkek Takım Sıralaması
- Mormenekşe İlkokulu 89 Puan
- Şht. İlker Karter İlkokulu 76 Puan
- Yeniboğaziçi İlkokulu 76 Puan
- Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu 65 Puan
- Mustafa Kemal İlkokulu 51 Puan
Gazimağusa B Bölgesi
Küçük Kızlar Takım Sıralaması
- Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 133 Puan
- Şht. Osman Ahmet İlkokulu 102 Puan
- Neo Kids Mektebim İlkokulu 93 Puan
- Alasya İlkokulu 85 Puan
- Polatpaşa İlkokulu 80 Puan
- Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 66 Puan
Küçük Erkekler Takım Sıralaması
- Şht. Osman Ahmet İlkokulu 102 Puan
- Alasya İlkokulu 91 Puan
- Polatpaşa İlkokulu 82 Puan
- Doğu Akdeniz Doğa İlkokulu 70 Puan
- Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu (Gazimağusa) 62 Puan
- Neo Kids Mektebim İlkokulu 42 Puan
- Beyarmudu İlkokulu 40 Puan