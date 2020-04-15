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İlk koronavirüsü keşfeden kadın: June Almeida

15 Nisan 2020

İnsana bulaşan ilk koronavirüsü keşfeden kişi, okulu 16 yaşında bırakan İskoç bir otobüs şoförün kızı June Almeida’ydı.

İlk buluşundan sonra June Almeida, virüs görüntülemenin öncüsü olmaya devam etti. Almeida’nın koronavirüs çalışmaları yeni koronavirüsün ortaya çıkmasıyla beraber yürütülen araştırmaların da yeniden odak noktası haline geldi.

Covid-19 yeni bir hastalık, ancak Dr Almeida’nın 1964 yılında Londra’da St Thomas Hastane laboratuvarında saptadığı koronavirüsün yeni bir çeşidi.

Virolog June, evlenmeden önce Hart soyadını kullanıyordu, 1930’da doğdu ve Glasgow’un kuzeydoğusunda Alexandra Park yakınında eski binada büyüdü.

Okuldan çok kısıtlı bir eğitimle ayrıldı ancak Glasgow Kraliyet Reviri’nde histopatoloji bölümünde laboratuvar teknisyeni olarak iş buldu.



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