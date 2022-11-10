İlk alfabeyle yazılan en eski cümle çözüldü: “Çok insani bir dilek”

Yazı yaklaşık 5 bin 200 yıl önce Mezopotamya ve Mısır’da ortaya çıktı. Ancak bu erken yazı sistemleri alfabetik değildi. Genellikle kelimeleri ve heceleri temsil eden çok sayıda işaret vardı.

Alfabenin ortaya çıkışı daha sonra oldu ama arkeolojik kanıtların yetersizliğinden dolayı tam olarak ne zaman icat edildiği bilinmiyor.

Birçok araştırmacı alfabenin yaklaşık 3 bin 800 yıl önce ortaya çıktığını düşünüyor. Öte yandan 4 bin 300 yıl önce icat edildiğine dair ipuçları da var.

Ayrıca insanların alfabeyi ne şekilde kullandığı da gizemini koruyor. Çünkü bulunan en eski metinler hem çok kısa hem de deşifre edilmeleri çok zor.

Bu yüzden uzmanlar, fildişi tarağın üzerindeki yazının çok önemli bir keşif olduğunu söylüyor.

Hakemli bilimsel dergi Jerusalem Journal of Archaeology‘de yayımlanan araştırmaya göre, tarağın üzerindeki işaretler 17 harfi temsil ediyor. En önemlisi de bu harfler, Lachish antik kentinde konuşulan eski Kenan dilinde yazılmış eksiksiz ve anlaşılır bir cümle oluşturuyor.

Tarakla aynı zaman diliminden birkaç uzun yazıt da var. Ancak araştırmacılar, bu metinleri okumakta zorlandı ve bunların ne hakkında olduğu anlaşılamadı.

Washington Üniversitesi’nden Sami dilleri uzmanı Christopher Rollston, “Eski alfabetik yazıtlar genellikle çok kısa; sadece birkaç harften ve genellikle bir kişinin veya bir nesnenin adından oluşuyor” ifadelerini kullandı.

“Bu yazıtın sıradan yaşantıyla ilgili olması ise özellikle büyüleyici” diyen Rollston, şöyle devam etti:

İnsanlık tarihi boyunca bitler sorun olmuş. Ve bu yazıt, eski zamanlarda zengin ve ünlülerin bile bu tür sorunlardan muaf olmadığını net biçimde ortaya koyuyor.

Independent Türkçe, The Guardian, The Jerusalem Post, New Scientist

Derleyen: Çağla Üren