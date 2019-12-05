İlgi ve ilgisizlik

Tonguç KOTAK

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı beklendiği gibi Yakın Doğu Üniversitesi kazanırken, Lefke Avrupa Üniversitesi “idarecilerinin” ilgisizliğine rağmen mücadele etti ama maçı kaybetti.

Yakın Doğu Üniversitesi maçın ilk bölümünde hem kötü hücum hem de kötü faul atışları ile dikkat çekti. Ancak oyunun ilerleyen dakikalarda rakibinin hatalarından ve tecrübeli isimlerinin oyuna ağırlını koyması ile maçı aldı götürdü. Karşılaşma boyunca rakibinin kısa olması nedeniyle toplamda 51 ribaunt alan YDÜ’de, Palmer 13 ve Anderson 11’lik ribauntlarla dikkat çekti. 43 iki sayılık denemeden 21’ini atarak Yüzde 48’lik 2 sayı ortalaması, 35 üç sayı denemesinden 11 isabet bularak yüzde 31,4’lük üç sayı ortalaması yapan YDÜ’de, 11 faul atışının 7’sini atan takım yüzde 63,6’lık ortalamalar tutturdu. Yakın Doğu favori olduğu maçı aldı ve kupayı kazandı. İhsan’ın 19 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 1 top çalmalık performansı, Ahmet Dağer’in 14 sayı, 6 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalma ile maçın kilit isimleri oldular. Bu performans lig için olumlu ama şampiyonluk için konuşmak erken. Halil’in dönecek olması da takım için avantaj ve Halit hoca’nın elini güçlendirir.

Gelelim “Küstüm” psikolojisinin devam ettiği Lefke Avrupa Üniversitesine… Bu sezona kadar takıma büyük destek veren LAÜ Rektörü Profesör Dr.Yükselen ve yardımcısı Akın Cellatoğlu’nun bir an önce bu takıma yine destek vermeleri şart. Bu takım iyi takım bu takıma bir uzun takviyesi ile herşey değişir. Ne olur Sayın Yükselen ve Cellatoğlu takımınıza sahip çıkın. Bu çocuklar, YDÜ karşısında ellerinden geleni yaptı. Geçen sezon 1 dakika bil süre almayan ve bu yıl uzun olarak kullanılan tecrübesi Hasan Leyla kendisinden güçlü Palmer karşısında zaman zaman iyi oynadı. LAÜ’de Doğukan, Hamit, Arif, Adnan, Kaan ve skoer isim Ömer ellerinden geleni yapt. Genç koç Vehit Altıncı elinden geleni yapıyor ama LAÜ yönetimi artık “Küslük” sendromundan kurtulup takıma destek vermeleri gerekiyor.