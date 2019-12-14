İkisi ithal 5 üründe limit üstü

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı

Tarim Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde ithal ürünlerde 2, yerlide ise 3 üründe limüt üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesinin 6 – 12 Aralık tarihlerini kapsayan analiz sonuçlarına göre, ithal 47 üründen 2’sinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait elma (STK) firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 16 numuneden 13’ü temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Demirhan köyü sakinlerinden Burak Gürbüzcan’a ait lahananın hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Yıldırım köyü sakinlerinden Hüseyin Kocabaşoğlu’na ait çilek ve Tepebaşı köyü sakinlerinden Mürsel Çakır’a ait salatalıkta limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edildi.