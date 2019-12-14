Kıbrıs

İkisi ithal 5 üründe limit üstü

14 Aralık 2019
gıda-denetim

Tarım Dairesi haftalık gıda analiz sonuçlarını açıkladı

Tarim Dairesi’nin haftalık gıda analizlerinde  ithal ürünlerde 2, yerlide ise 3 üründe limüt üstü kalıntı tespit edildi.

Tarım Dairesinin 6 – 12 Aralık tarihlerini kapsayan analiz sonuçlarına göre, ithal 47 üründen 2’sinde  limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Onbaşı İşletmeleri Ltd.’e ait elma (STK) firmaların isteği üzerine menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde 16 numuneden 13’ü temiz olup, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen Demirhan köyü sakinlerinden Burak Gürbüzcan’a ait lahananın hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Yıldırım köyü sakinlerinden Hüseyin Kocabaşoğlu’na ait çilek ve Tepebaşı köyü sakinlerinden Mürsel Çakır’a ait salatalıkta  limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edildi.

 

         13 Aralık 2019 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
  İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma (Granny Smith) Temiz
2 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma (Golden) Temiz
3 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
4 Nuri Ersoy Ltd. İthal Armut Ankara Temiz
5 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Armut Deveci Temiz
6 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz
7 Halil Kasap Paz.Ltd. İthal Elma (Golden) Temiz
8 SVS Tic. Ltd. İthal Elma (Starking) Temiz
9 SVS Tic. Ltd. İthal Elma (Golden) Temiz
10 SVS Tic. Ltd. İthal Ankara Armut Temiz
11 Pınarlı Tar. Hay. İthal Karanfil Sığır Besi Yemi Temiz
12 Pınarlı Tar. Hay. İthal Manolya Besi Yemi Temiz
13 Pınarlı Tar. Hay. İthal Menekşe Koyun Süt Yemi Temiz
14 TÜK İthal Sığır Süt 19 Yemi Temiz
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Menşeine İade
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
17 Holly Grains Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
18 Erkan Gök İthal Elma(Stk) Temiz
19 Erkan Gök İthal Elma(Golden) Temiz
20 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
21 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
22 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
24 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
25 SVS Tic. Ltd. İthal Üzüm Red Globe Temiz
26 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz
27 TÜK İthal Sığır Besi Yemi 14 Temiz
28 TÜK İthal Sığır Süt 19 Yemi Temiz
29 Kemal Tüccaroğlu İthal İç Antep Fıstığı Temiz
30 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
31 SVS Tic. Ltd. İthal Armut (Ankara) Temiz
32 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
33 Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz
34 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz
35 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz
36 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Menşeine İade
37 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Lolorosso Temiz
38 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Lolorosso Temiz
39 Pınarlı Tar. Hay. İthal Manolya Besi Yemi Temiz
40 Pınarlı Tar. Hay. İthal Melisa Süt Yemi Temiz
41 Pınarlı Tar. Hay. İthal Papatya Kuzu Büyütme Yemi Temiz
42 Pınarlı Tar. Hay. İthal Menekşe Koyun Süt Yemi Temiz
43 Pınarlı Tar. Hay. İthal Papatya Kuzu Büyütme Yemi Temiz
44 Pınarlı Tar. Hay. İthal Menekşe Koyun Süt Yemi Temiz
45 TÜK İthal Sığır Süt Besi Yemi Temiz
46 Selgün Tic. İthal Cennet Meyvesi Temiz
47 Selgün Tic. İthal Cennet Meyvesi Temiz
48 Hüseyin Kocabaşoğlu Yıldırım Çilek  İmha
49 Burak Gürbüzcan Demirhan Beyaz Sarma Kirli
50 Mustafa Bayramoğlu İskele Enginar Temiz
51 Fahri Hayta Mağusa Domates Temiz
52 Fahri Hayta Mağusa Salatalık Temiz
53 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar Temiz
54 İbrahim Bekir Ercan Yeniboğaziçi Domates Temiz
55 İbrahim Bekir Ercan Yeniboğaziçi Biber Dolmalık Temiz
56 Caner Özege Gemikonağı Yafa Portokal Temiz
57 Hasan Öztoprak Gaziveren Greyfurt Temiz
58 Caner Özege Bağlıköy Limon (İhracat) Temiz
59 Caner Özege Bağlıköy Limon (İhracat) Temiz
60 Mürsel Çakır Tepebaşı Salatalık  İmha
61 Osman Nuri Çamlıbel Roka Temiz
62 Kemal Selim Doran Aydınköy Salatalık Temiz
63 Naci Kandemir Mağusa Bel.Paz. Maydanoz Temiz

 

 

 



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