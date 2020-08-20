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İkinci yarış Ardahan’da

20 Ağustos 2020
Ralli Şampiyonası, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, Tırmanma

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın hem Tırmanma hem de Ralli Şampiyonası’na puan verecek olan ikinci yarışında 16 ekip start alacak.
Organizasyon Avenue Dereboyu ana sponsorluğunda ve Motul Kuzey Kıbrıs, Zet Motors, Capital Radio, Çayem Güvenlik, Caldini Car Care ve Second Cup Coffee katkılarıyla düzenlenecek. 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın hem Tırmanma hem de Ralli Şampiyonası’na puan verecek olan ikinci yarışında 16 ekip start alacak.
22 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30’da, İskele’ye bağlı Ardahan’da 3,1 km’lik özel etapta gerçekleşecek olan organizasyonda Deniz Denner, Doğa Koyuncu, Sadık Bilgimer, Kemal Topçuoğlu ve Fikri Macila gibi iddialı isimlerin olduğu 16 ekip kıyasıya mücadele edecekler. Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’na puan toplamak için 5 araç start alacak. Hazırlanan özel etap ilki deneme olmak üzere toplamda 3 kez geçilecek ve ekipler Ardahan’da finish görecekler. Servis alanında kupa töreni ile etkinlik son bulacak.
Kayıt Listesi:
1Deniz DennerÖmer TopçuMitsubishi Lancer Evo 5E2
2Doğa KoyuncuMazda RX-7E4
3Kemal TopçuoğluHonda CivicE3
4Hasan AltıntaşMehmet KoyduSubaru İmprezaE2
5Gölgem PaşaAli PaşaSubaru İmprezaE2
6Kürşat GüdülOrhan KeleşNissan SilviaE4
7Hasan KarlıtaşNuman KahküllüHonda CivicE3
8Ömer İlhan SayarSerkan BolkanerNissan SilviaE4
9Fikri MacilaDoğa KoyuncuFord Fiesta R52
10Selen BilgimerSalih KanatlıMitsubishi Lancer Evo 31
11Sadık BilgimerMustafa KandırMitsubishi Lancer Evo 41
12Murat AşıkMitsubishi Lancer Evo XN
14Mehmet KamiloğluAhmet ÖzerdemMitsubishi Lancer Evo X R42
15Önem BiçentürkHüseyin AyrılmazkardeşlerNissan SilviaE4
16İbrahim SayBarış SalmanNissan SilviaE4
17Huri BağrıaçıkAhmet BağrıaçıkNissan SkylineE4


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