İkinci yarış Ardahan’da

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu’nun organize ettiği 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın hem Tırmanma hem de Ralli Şampiyonası’na puan verecek olan ikinci yarışında 16 ekip start alacak.

Organizasyon Avenue Dereboyu ana sponsorluğunda ve Motul Kuzey Kıbrıs, Zet Motors, Capital Radio, Çayem Güvenlik, Caldini Car Care ve Second Cup Coffee katkılarıyla düzenlenecek. 2020 Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası’nın hem Tırmanma hem de Ralli Şampiyonası’na puan verecek olan ikinci yarışında 16 ekip start alacak.