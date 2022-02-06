İkinci Elizabeth’in tahtta 70. yılı

Tahtta 70 yıl geride kaldı. İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth hükümdarlığının 70’inci yılını kutluyor.

Kraliçe platin jübilesini yapan ilk İngiliz Hükümdarı oldu. İlk kutlama Sandringham Şatosu’nda yapıldı, özel hazırlanan pasta kesildi.

Ülkede dört günlük resmi tatil ilan edildi. Kraliçe’nin tahta çıkışı nedeniyle resmi kutlamalar Pazartesi günü Londra’da top atışlarıyla başlayacak.

Kraliçe Elizabeth mesaj yayınladı

25 yaşındayken tahta çıkan Kraliçe İkinci Elizabeth, 70’inci yıl dönümü için bir mesaj yayınladı.

Mesajında veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Cornwall Düşesi Camilla’nın da kraliçe olacağını duyurdu. Camilla’nın kraliçe unvanı almasını içten dilediğini söyledi.

14. Louis’in 72 yıllık rekorunu kıracak

Kraliçe İkinci Elizabeth 6 Şubat 1952’de babası Kral Altıncı George’un ölümü üzerine tahta geçmişti. Kraliçe şimdiye kadar 14 İngiltere başbakanı ile çalıştı.

Kraliçe Elizabeth, iki yıl daha Kraliçe olarak görev yaptığı takdirde Fransızların “Güneş Kral” olarak adlandırdığı 14. Louis’in 72 yıllık rekorunu kıracak.